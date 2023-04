Il Club Milano è uno spettacolo: la Vogherese va KO

Squadra in casa

Squadra in casa Club Milano

Nella 29esima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, il Club Milano ottiene una vittoria da sogno contro la capolista Vogherese, con il risultato di 3 a 1.

I padroni di casa passano in vantaggio al 38’ con Panzani che viene perfettamente servito da Costa e batte De Toni in uscita.

Lo stesso giocatore esce però verso fine primo tempo per un brutto infortunio alla spalla, facendosi sostituire dal classe 2005 Minelli, che allo scadere della frazione timbra subito il cartellino trovando il primo gol in Eccellenza: Rankovic tira, De Toni risponde bene ma non può fare niente sul tap-in del numero 20.

La ripresa si apre col goffo autogol di Benatti dopo 30 secondi, che devia nella sua porta un cross apparentemente innocuo.

I biancorossi non abbassano la guardia e continuano ad attaccare trovando il 3 a 1 al 63’: Rankovic trova Minelli sul secondo palo, che aggancia alla grande e piazza la sfera all’angolino dove il portiere non può arrivare, diventando l’eroe di giornata.

Gli ospiti falliscono così il primo match point per tornare nel campionato di Serie D ma vengono graziati dal pareggio del Pavia contro il fanalino di coda Virtus Binasco.