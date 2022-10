Il Club Milano torna a vincere: la Pontelambrese è sconfitta 2 a 0

Dopo la sconfitta contro il Calvairate, il Club Milano torna subito alla vittoria contro la Pontelambrese, dopo una grande prestazione, nonostante i tanti errori sottoporta.

La partita parte già in discesa per i padroni di casa che al 12’ possiamo già sfruttare il fattore uomo in più, vista l’espulsione per proteste di Anania. Il vantaggio arriva però al 38’ con il solito Rankovic che mette il suo timbro al match.

I biancorossi continuano ad attaccare e al 64’ c’è il raddoppio in contropiede: Pelle guida la transizione, Cominetti perfeziona per Rankovic che salta il portiere e deposita la palla in rete.

Nel recupero espulso anche Calandra per un fallo su Sorrenti.

IL TABELLINO

Club Milano-Pontelambrese 2-0 (1-0)

Club Milano: Monzani, Cuoco, Saronni (22’ st Diouck), Costa, Di Maggio, Benatti, Pelle (32’ st Arioli), Lo Monaco (22’ st Tota), Cominetti (40’ st Sorrenti), Rankovic (48′ st Vaccarella), Natale. A disposizione: Bonicelli, Priori, Agostinelli, Minelli. Allenatore: Scavo.

Pontelambrese: Pulze, Calandra, Stamato (19’ st Kamal El Idrissi), Cannataro, Maffia, Galimberti, Basso (36’ st Baratta), Calviello (9’ st Niang), Fumagalli, Della Torre (38’ st Delorenzi), De Santis (1’ st Hamidi). A disposizione: Aiello, Barbieri, Gerosa, Grieco. Allenatore: Anania.

Arbitro: Verrastro di Mantova (Cappello di Milano e Longoni di Seregno).

Marcatori: pt: 38’ Rankovic (C); st: 19’ Rankovic (C).

Note: serata serena, campo sintetico in perfette condizioni, spettatori 300 circa. Espulsi: 12’ Anania (P) per proteste, 47’ st Calandra (P); Ammoniti: Calandra (P), Della Torre (P), Galimberti (P); Angoli: 4-2; Recupero: 4’+5′.