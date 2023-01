Niente da fare per il Club Milano: con il Vis Nova Giussano finisce 1 a 1

Non finisce il momento nero del Club Milano, che nell’anticipo del sabato contro il Vis Nova Giussano, non va oltre l’1 a 1, nonostante una buona prova.

I biancorossi vanno avanti nel primo tempo, al 26: punizione dalla trequarti di Di Maggio, incornata di Diouck sul secondo palo che batte Foresti in diagonale.

Quando la gara sembra indirizzata verso il pari, la sfortuna si abbatte nuovamente sui padroni di casa che nel recupero, su un cross di Vincenzi, vedono svettare Catta bravissimo a infilare la palla dove il portiere non può nulla.

CLUB MILANO – VIS NOVA 1-1 (1-0)

Club Milano: Monzani, Cuoco, Carrara, Costa, Di Maggio, Diouck, Pelle (31’ st Cominetti), Principi (43’ st Benatti), Locati (6’ st Rankovic), Panzani (39’ st Tota), Priori (17’ st Mylnykov). A disposizione: Silva, Carnevale, Bombino, Grossi. Allenatore: Scavo.

Vis Nova: Foresti, Beretta (42’ st Meroni), Testoni, Tremolada, Gandini, Bartoli (49’ st Caggia), Sofia (21’ st Catta), Proserpio, Mancosu (30’ st Martirani), Orlandi (39’ st Cavalli), Vincenzi. A disposizione: Maldifassi, Caggia, Tranquillini, Abbiati. Allenatore: Mastrolonardo.

Arbitro: Cravero di Busto Arsizio (Alimani di Legnano e Ferretti di Varese)

Marcatori: pt: 26’ Diouck (C); st: 47’ Catta (V).

Note: Giornata serena, campo sintetico in ottime condizioni, spettatori 250 circa. Espulso: 32’ st Proserpio (V) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Tremolada (V), Panzani (C), Proserpio (V), Beretta (V), Orlandi (V), Monzani (C), Principi (C), Meroni (V). Calci d’angolo: 5-1. Recupero: 2’+ 6’