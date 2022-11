Delusione Club Milano, la Vogherese ribalta la partita nei minuti di recupero

Che partita quella tra Club Milano e Vogherese, nella dodicesima giornata del campionato di Eccellenza A, dove gli ospiti subiscono una brutta sconfitta nei minuti di recupero.

I biancorossi passano in vantaggio al 54’ con Galimberti, lasciato solo, che svetta sulla punizione tagliata di Castellano e batte Monzani.

La svolta della partita arriva al minuto 78 quando Selmi, appena ammonito, entra male su Priori e rimedia il secondo giallo.

Nel finale i padroni di casa compiono un autentico miracolo: all’89’ Sorrenti di testa pareggia i conti su un meraviglioso cross di Pelle.

Minuto 93, corner per la Vogherese, Riceputi svetta a centro area e trova un 2-1 che vale tre punti pesantissimi, mandando la sua squadra al primo posto in classifica in solitaria.

Subito prima del triplice fischio espulso anche Rankovic nelle fila del Club Milano.

IL TABELLINO

Vogherese-Club Milano 2-1 (0-0)

Vogherese: Lorenzon, Andrini, Riceputi, Lanzi, Galimberti, Bacaloni, Selmi, Castellano, Bahirov, Andriolo (35’ st Casali), Franchini. A disposizione: Casullo, Honchar, Zhuri, Sorgon, Landillo, Romano, Guerra, Puka. Allenatore: Giacomotti.

Club Milano: Monzani, Carnevale (38’ st Sorrenti), Cuoco (40’ st Tota), Costa, Di Maggio, Diouck, Pelle, Principi (28’ st Saronni), Locati (15’ st Cominetti), Rankovic, Natale (18’ st Priori). A disposizione: Bonicelli, Benatti, Lo Monaco, Panzani. Allenatore: Scavo.

Arbitro: Rago di Moliterno (Cappelletti di Lodi e Monardo di Bergamo).

Marcatori: st: 9’ Galimberti (V), 44’ Sorrenti (C), 47’ Riceputi (V).

Note: giornata serena, campo in buone condizioni, spettatori 500 circa. Espulsi: 33’ st Selmi (V), 50’ st Rankovic (C). Ammoniti: Bacaloni (V), Andriolo (V), Principi (C), Bahirov (V), Galimberti (V), Selmi (V); Angoli: 8-1; Recupero: 3’+6′.