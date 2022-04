Il Club Milano blocca sull'1 a 1 la Vogherese

Squadra in casa

Squadra in casa Club Milano

Nella 30esima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, il Club Milano strappa un buon pareggio contro la temibile Vogherese.

La partita fin da subito è molto equilibrata, con alcune occasioni da parte di entrambe le squadre, tanto che il primo tempo finisce in pareggio.

I biancorossi iniziano la seconda frazione con un altro piglio e al minuto si portano in vantaggio con la rete di Rankovic.

I rossoneri non ci stanno e si riversano in attacco alla ricerca di punti pesanti in zona playoff e al 83’ pareggiano i conti con Romano.

La Vogherese rimane quindi sempre più terza, in attesa dei playoff, che attualmente visto il margine, si giocherebbero.