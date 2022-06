Il Club Milano vince il premio Giovani per l'Eccellenza

Il Comitato Regionale Lombardia ha ufficializzato la classifica del Premio Giovani per le squadre di Eccellenza e il Club Milano si è classificato al primo posto davanti a Forza e Costanza e Bedizzolese.

Un risultato straordinario considerando che la formazione allenata da Giuseppe Scavo non ne ha risentito in competitività, restando a lungo in corsa per un posto ai playoff. “Abbiamo sempre creduto in questo percorso dando ampio spazio ai giovani”, il commento del presidente Guido Marrone.

“Sono ragazzi di qualità scoperti dalla nostra area tecnica che ci hanno permesso di rimanere nella parte sinistra della classifica. Anzi, c'è del rammarico per non aver raggiunto i playoff a causa di alcuni infortuni importanti tutti nello stesso settore del campo. Purtroppo abbiamo dovuto giocare due mesi senza il centrocampo titolare e questo ci ha portato a perdere contatto con le prime posizioni”.

“Il solo pensiero di aver vinto questo premio ci riempie veramente di orgoglio”, prosegue il numero uno biancorosso. “I nostri ragazzi sono tutti di proprietà del Club Milano, non sono in prestito dai settori giovanili professionistici.

Pertanto daremo continuità a questo percorso svecchiando ulteriormente la squadra, anche grazie a un paio di innesti dalla Juniores. Sul mercato girano cifre pazze considerando che si esce da due anni di Covid, così noi pensiamo al nostro orticello e lo coltiviamo con tanto amore convinti che il settore giovanile ci possa fornire quelle risorse utili a continuare a far bene in Eccellenza”.