Il Cologno cade in casa contro il Bresso e scende all'ultimo posto in classifica

Squadra in casa

Squadra in casa Cologno

Nel campionato di Promozione Girone E, è andato in atto un match importantissimo per quanto riguarda la zona retrocessione. Si sono affrontate Cologno e Bresso calcio, rispettivamente a 6 e 4 punti.

A ottenere tre punti fondamentali sono stati gli ospiti che grazie ai goal di S. Manca, C. Pollutri e S. Ciceri hanno annientato gli avversari.

I padroni di casa sono andati a segno con Ferrera ma il suo goal non è bastato per avere una boccata d’ossigeno per quanto riguarda la classifica.

Ora le due compagini si ritrovano al penultimo e ultimo posto a pochi punti dalla zona salvezza occupata dall’Atletico CVS.