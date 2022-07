Alessandro Colombo è un nuovo giocatore della Castanese

Continua la campagna acquisti neroverde con un innesto giovane e promettente: è stato ufficializzato il 2001 Alessandro Colombo.

“Cresciuto nelle giovanili della Pro Vercelli, squadra con cui ha esordito in Serie C a soli diciassette anni, ha già calcato anche i campi di Serie D con il Verbania (stagione 2020/21) prima di passare in Eccellenza al Pavia. La sua consacrazione è arrivata la scorsa stagione con la maglia biancoazzurra della Sestese, dove ha disputato un ottimo campionato aggiudicandosi il “Pallone d’Oro Eccellenza 2021/22”.

Attaccante brevilineo ed estroso, capace di ubriacare con un dribbling e particolarmente forte nell’uno contro uno. Dotato di una buona velocità, predilige partire dal centro sinistra per mettere palloni insidiosi al servizio delle punte: uomo assist per eccellenza che può ancora migliorare in fase di realizzazione finale. Un giovane di grande valore, insieme a Milani, i 2001 più promettenti della scorsa stagione.”