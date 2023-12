Che colpo della Giana Erminio: il Renate é battuto 2 a 1!

"L’ultima gara casalinga dell’anno ha visto la Giana affrontare il Renate nella gara valida per la 18ª giornata di campionato e inanellare la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche, chiudendo in bellezza davanti al pubblico di casa.



Per la sfida con il Renate mister Chiappella schiera Zacchi tra i pali e una difesa a 3 composta da Previtali, Ferrante e Minotti; il centrocampo vede Marotta in cabina di regia, affiancato da Franzoni e Messaggi; in attacco il tris Lamesta, Fall e Fumagalli.



Si parte e i primi minuti di gioco sono all’insegna dello studio a centrocampo, con qualche timido tentativo di incursione da ambo le parti, che non provoca chiare occasioni. Al 9’ punizione dall’out di destra per la Giana: Lamesta calcia in area, ribattuta, Fumagalli riaggancia e scaraventa verso la rete, palla deviata nel primo angolo del match; Lamesta crossa in mezzo, palla respinta dalla difesa e ancora Fumagalli da fuori area con un bolide va alla conclusione, Fallani in tuffo coi pugni respinge.



Al 21’ Baldassin riceve palla e da posizione centrale fuori area prova la conclusione, che Zacchi para a terra senza problemi. Al 26’ occasione per la Giana, Marotta serve in profondità Lamesta, che appoggia a Franzoni, il quale trova l’inserimento e da distanza ravvicinata va alla conclusione, ma Fallani respinge: riaggancia Fall in corsa, ma è troppo veloce e da pochi passi non riesce ad inquadrare lo specchio.



Al 33’ Zacchi in uscita salva su Sorrentino lanciato a rete, anticipandolo di poco. Al 39’ la sblocca Franzoni, che dalla destra aggancia il suggerimento di Lamesta, si accentra e da posizione defilata conclude sul secondo palo e dopo aver baciato il legno la palla entra in rete per il terzo gol in stagione del centrocampista biancazzurro.



Stessi 22 in campo al rientro dall’intervallo. Si riparte e al 4’ da rimessa laterale la palla arriva a Messaggi, che prova ad avanzare e a concludere con un destro a giro, che termina di poco sopra la traversa. All’8’ angolo per il Renate, cross in area dove Zacchi salta più in alto di tutti bloccando la palla tra le mani.



Al 10’ cambio forzato per mister Colombo, che deve richiamare Amadio per problemi fisici ed inserire Anghileri. Al 13’ Fumagalli raddoppia: aggancia un pallone in area, dribbla il difensore e lascia partire un destro dal limite che si insacca a fil di palo, per il suo 11° gol in stagione. Al 20’ pericoloso colpo di testa di Garetto su cross dalla destra di Anghileri, ma Zacchi in elevazione blocca il pallone.



Al 26’ triplo cambio per il Renate: fuori Garetto per Tremolada, fuori Sorrentino per Procaccio e fuori anche Mondonico per Rolando. Al 29’ punizione potente di Bianchimano dai 25 metri, ma Zacchi blocca. Al 30’ doppio dribbling di Messaggi e conclusione in diagonale, fuori di pochissimo.



Subito dopo Messaggi lascia il posto a Boafo tra le fila della Giana. Al 37’ Lamesta lotta su un pallone, lo guadagna e lancia Fall, che avanza palla al piede a va al tiro sul secondo paolo, fuori di poco. Al 40’ esce Bianchimano per Iacovo nel Renate, mentre per la Giana esce Fumagallli per Barzotti. Al 45’ mister Chiappella inserisce Pinto per Lamesta.



Al 46’ punizione per la Giana dalla linea destra dell’area: batte Franzoni in area, salta Fall di testa e conclude di un soffio sopra la traversa. Al 49’ gol di Rolando che aggancia un pallone sulla destra e va alla conclusione sul secondo palo, andando a segnare il gol della bandiera, che non cambia la gara a livello di punti: tutti e 3 restano a Gorgonzola."



(Comunicato Giana Erminio)



GIANA ERMINIO-RENATE 2-1



Giana Erminio (4-3-3): Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti, Groppelli; Franzoni, Marotta, Messaggi (Boafo 30’ st); Lamesta (Pinto 45’ st), Fall, T. Fumagalli (Barzotti 40’ st). A disp: Pirola, G. Fumagalli, Ballabio, Perna. Francolini, Corno, Piazza, Verde. Allenatore: Andrea Chiappella



Renate (3-5-2): Fallani; Mondonico (Rolando 26’ st), Auriletto, Possenti; Amadio (Anghileri 10’ st), Baldassin, Esposito, Garetto (Tremolada 26’ st), Bracaglia; Sorrentino (Procaccio 26’ st), Bianchimano (Iacovo 40’ st). A disp: Ombra, Gasperi, Alcibiade, Nicolini, Curraino, Pellegrino, Bosisio. Allenatore: Alberto Colombo



Direttore di gara: Alberto Poli di Verona. Assistenti: Andrea Pasqualetto di Aprilia e Nidaa Hader di Ravenna. Quarto ufficiale: Marco Zini di Udine



Marcatori: Franzoni (G) 39’ pt, Fumagalli T. (G) 13’ st, Rolando (R) 49’ st



Recupero: 3’ pt, 4’ st



Angoli: 2-3



Ammoniti: Fumagalli T. (G) 27’ pt, Garetto (R) 25’ st, Iacovo (R) 42’ st