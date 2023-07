Che colpo per la Pro Sesto: ufficiale l'arrivo di un attaccante ex Cagliari!

Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Davide Arras.

Nato ad Olbia il 2 aprile 1998, Arras è una punta centrale cresciuto tra le giovanili di Vicenza e Juventus.

Dopo due stagioni nella Primavera del Cagliari, formazione con cui ha raggiunto quota 54 presenze e 14 gol, nella stagione 2017/18 ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la maglia dell’Olbia. La stagione successiva è passato al Cuneo, sempre in Serie C, per poi giocare due stagioni da protagonista in Serie D con le maglie di Foligno e Pianese.

Nella stagione 2021/22 ha fatto ritorno tra i professionisti con il Grosseto, squadra con cui è sceso in campo 37 volte in una stagione. Con le ultime due esperienze a Siena e Gubbio (stagione 2022/23), Arras ha raggiunto complessivamente 93 presenze in Serie C nella sua carriera.

A Davide il benvenuto in casa Pro Sesto, con i migliori auguri per un’annata di grandi soddisfazioni!

(Comunicato Pro Sesto)