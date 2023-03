Champions League, come acquistare i biglietti di Milan-Napoli

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

In vista del match di Champions League tra Milan e Napoli, in programma il prossimo 12 aprile alle 21.00, sono state pubblicate le condizioni di vendita dei biglietti:

Abbonati Serie A: dalle 12.00 di martedì 21 marzo alle 23.59 di giovedì 23 marzo, ogni abbonato Serie A 2022/23 potrà acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati, scegliendo il posto fra i settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere abbonati alla Serie A 2022/23.

CRN: da venerdì 24 marzo alle 12.00, i possessori della CRN potranno acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere possessori di una CRN emessa entro l'8 marzo 2023.

Vendita libera: l'eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita.

CAMBIO NOMINATIVO

I biglietti emessi per Milan-Napoli non saranno cedibili: non sarà permesso il cambio nominativo.