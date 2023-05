Come acquistare i biglietti per Sangiuliano-Triestina

Serie C

Serie C Girone A

Sangiuliano City Srl comunica che in occasione della gara Sangiuliano-Triestina, Play out ritorno Serie C-Girone A, in programma sabato 13 maggio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio “Ferruccio” di Seregno, le modalità di acquisto dei biglietti sono le seguenti:

sarà possibile acquistare i biglietti solo presso i punti vendita Vivaticket ai prezzi indicati:

Tribuna centrale € 10,00

Tribuna Laterale coperta Settore B e C € 7,00

Tribuna Laterale scoperta Settore D e E € 7,00

Settore Ospiti € 7,00

Ridotti € 5,00 (Over 65, donne, Under 16)

Gratuito per gli Under 8

La biglietteria presso lo stadio “Ferruccio” sarà aperta dalle ore 16.00 del giorno gara esclusivamente per i tifosi locali

Info per la stampa

Gli accrediti stampa dovranno pervenire all’indirizzo mail: ufficiostampa@sangiulianocity.it entro venerdì 12 maggio 2023 alle ore 13, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita e numero di tessera.

Per tutte le altre richieste di accredito si prega di inviare una mail a: biglietteria@sangiulianocity.it

(Comunicato Sangiuliano)