Comitato Regionale Lombardia al voto sabato 25 marzo

Attraverso un comunicato ufficiale, il comitato regionale lombardo della LND ha convocato per sabato 25 marzo un’assemblea straordinaria che, a seguito della recente scomparsa di Carlo Tavecchio, provvederà all’elezione del Presidente del Comitato a valere fino alla conclusione del corrente quadriennio 2021/2024.

L’Assemblea si svolgerà presso NH Milano Congress Centre, Strada 2.a, Milanofiori, a Milano, alle ore 10 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda, con il seguente ordine del giorno: verifica poteri, nomina del Presidente dell’Assemblea, comunicazioni del Vice Presidente Vicario del C.R. Lombardia, elezione straordinaria del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a valere per il quadriennio olimpico 2021/2024.

All’assemblea potranno partecipare 1014 società aventi diritto di voto. Per avanzare le candidature alla carica di presidente, infine, il termine è fissata a giovedì 23 marzo.

Ulteriori e maggiori informazioni sono riportate nell’apposito comunicato pubblicato sul sito del comitato regionale lombardo al seguente link: https://www.crlombardia.it/comunicati/comunicato-ufficiale-n-53-7/.