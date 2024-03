Milan, confermate le indiscrezioni: c'è il primo addio per la stagione 2024/2025

Come riportato dal The Athletic, a partire dalla prossima stagione, Olivier Giroud non sarà più un giocatore del Milan.

Era noto che il giocatore potesse non rinnovare con i rossoneri, vista anche la voglia di una nuova esperienza fuori dall’Europa, ma i tifosi rossoneri non sembrano pronti per la notizia.

L’attaccante avrebbe trovato un accordo con i Los Angeles FC, squadra dell’amico Lloris, per un contratto di 18 mesi.

Nelle prossime settimane il francese dovrebbe comunicare il suo addio.