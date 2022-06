Consegnato all'Under 15 della Giana Erminio il Premio Fair Play NTE Process

NTE Process, da ottobre 2021 sponsor di maglia della Giana Erminio, ha istituito un riconoscimento in denaro per la squadra del Settore Giovanile biancazzurro che si è distinta per il minor numero di sanzioni disciplinari ottenute nel corso delle gare ufficiali del campionato 2021/22.

Il Premio Fair Play NTE Process 2021/22 va alla squadra Under 15 guidata da mister Simone Villa e dal suo staff, la più giovane tra le formazioni del settore giovanile biancazzurro e con un allenatore all’esordio in panchina: nel corso del campionato appena concluso sono state 20, nel complesso, le ammonizioni ricevute dal giudice sportivo da parte dei ragazzi di mister Villa, contro le 27 dell’Under 16 e le 24 dell’Under 17; sono 3, invece, i cartellini rossi rimediati dagli Under 15 biancazzurri nel corso del campionato, 4 quelli a carico dell’Under 17 e uno dell’Under 16, formazione quest’ultima che ha disputato 15 gare ufficiali contro le 18 di U15 e U17.

La squadra Under 15 ha deciso di devolvere il premio a favore dell’associazione La Cordata ODV di Gorgonzola, che si occupa di organizzare vacanze invernali ed estive, uscite domenicali, weekend ed attività ricreative per (e con) persone disabili, con un approccio che si fonda sulla base di un rapporto informale tra volontario e disabile, preferendo un’impostazione ludica e conviviale ad una assistenziale/infermieristica.

«Oltre al risultato sportivo della singola partita e al posizionamento in classifica al termine del campionato, la correttezza in campo e il rispetto per l’avversario e per l’arbitro sono pilastri fondamentali sui quali si fonda l’insegnamento del calcio ai giovani calciatori – sostiene Enrico Albè, Responsabile del Settore Giovanile dell’A.S. Giana Erminio – Insieme alle qualità atletiche e tecnico-tattiche, il fair play del giocatore e dell’intera squadra è uno degli obiettivi primari da perseguire, per questo siamo più che lieti di aver avuto la possibilità di condividere con NTE Process l’istituzione di un Premio Fair Play per i nostri giovani calciatori».

«Abbiamo avviato la partnership con l’A.S. Giana Erminio con il chiaro obiettivo di spingerci oltre l’ambito prettamente sportivo, per raggiungere quello non meno importante del Fair Play, da trasmettere soprattutto alle nuove generazioni – spiega Albino Novelli, Amministratore delegato NTE Process che nei primi anni ’80 è stato Responsabile del settore giovanile della Giana - Questa iniziativa, insieme all’incontro sulla Sostenibilità che abbiamo organizzato sempre con A.S Giana Erminio con 150 ragazzi delle scuole secondarie di Gorgonzola, costituisce un tassello del nostro impegno sui temi della CSR, Corporate Social Responsibility ovvero l’attenzione all’ambiente e al sociale, in ottica di sostenibilità futura».