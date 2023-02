Continua il periodo nero del Club Milano: con l'Ardor Lazzate finisce 1 a 1

Nello scontro diretto per la zona playoff tra Club Milano e Ardor Lazzate, altra doccia fredda per i padroni di casa che non vanno oltre l?1 a 1 e non riescono a uscire da un periodo davvero negativo.

Dopo un primo tempo molto equilibrato, ad andare in vantaggio sono proprio i biancorossi al minuto 70 quando Greco si avventa su una palla vagante in area e serve col tacco Cominetti che batte Ferlone sul secondo palo.

Quando la gara sembra in pieno controllo del Club Milano, gli ospiti pareggiano i conti al 79?: su palla inattiva Guanziroli riceve da Bangu e da posizione defilata trova l?angolo più lontano.

Domenica prossima i biancorossi faranno visita al Muggiò per un altro scontro diretto con una pretendente ai playoff, mentre l?Ardor Lazzate riceverà la Vis Nova nel derby brianzolo.

CLUB MILANO ? ARDOR LAZZATE 1-1 (0-0)

Club Milano: Monzani, Di Maggio, Cuoco, Benatti, Costa, Di Maggio, Diouck, Pelle (44? st Locati), Greco, Cominetti (34? st Panzani), Rankovic (38? st Principi), Natale. A disposizione: Silva, Russo, Priori, Bombino, Grossi, Minelli. Allenatore: Scavo.

Ardor Lazzate: Ferlone, Zucchetti, Mzoughi, Fogal, Marioli, Guanziroli, Nicastri (28? st Corona), Artaria, Bianchi (6? st Corioni), Bangu, Rondina. A disposizione: Barlocco, Bonfanti, Moretti, Cattaneo, Corbetta, Abumkarab, Boschetti. Allenatore: Stincone.

Arbitro: Beretta di Bergamo (Colitti e Borchielli di Cinisello Balsamo)

Marcatori: st: 25? Cominetti (C), 34? Guanziroli (A).

Note: Giornata serena, campo sintetico in perfette condizioni, spettatori 250 circa. Ammoniti: Zucchetti (A), Fogal (A), Benatti (C), Di Maggio (C). Calci d?angolo: 3-2. Recupero: 0?+ 4?.