I convocati della Castanese per il match contro la Castellanzese

Dopo il pareggio contro l’Asti, nella 30esima giornata del campionato di Serie D Girone A la Castanese affronta in campionato la Castellanzese.

I neroverdi hanno pubblicato un messaggio sui social in vista della gara:

“Settimana conclusa, abbiamo lavorato bene, tutto il possibile è stato fatto. Ogni dettaglio è stato messo a fuoco. In primis abbiamo voglia di rivincita, la gara di andata ci aveva lasciato l’amaro in bocca. In generale, vincere domenica significherebbe tantissimo, quel crocevia che aspettiamo da troppo tempo. Andiamo insieme Ragazzi, torniamo esultando… Let’s go!”

I convocati del match: