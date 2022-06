I convocati della Castanese per il match contro il Prevalle

Manca poco all'inizio della partita più importante dell'anno per la Castanese, che dovrà affrontare la finale di ritorno dei playoff Nazionali di Eccellenza contro il Prevalle:

"Poche ore ci separano dal ritrovo: ore 10 in quel di Castanello. Al di là della lista dei disponibili, per quest’ultima battaglia siamo tutti convocati. Perché ognuno sarà chiamato a fare la propria parte, dal campo alla panchina e fino alla tribuna. Ci sarà bisogno del supporto di tutti. L’attesa spasmodica è quasi finita, oggi solo cuore e una fiamma altissima. Dicono che “i sogni son Desideri”… Facciamo in modo che quel desiderio diventi realtà."

I convocati del match: