I convocati della Castanese per il match contro la Prevalle

Manca sempre meno all'inizio della finale dei playoff Nazionali d'Eccellenza, dove la Castanese dovrà affrontare la Prevalle.

La società ha caricato la squadra sui social in vista della gara:

“180 minuti per la gloria. E’ tutto pronto. Siamo pronti! Andiamo a prenderci quello che ci spetta… Quel sogno sul quale fantastichiamo ormai da tempo! Oggi in campo scenderanno prima 11 uomini, poi le nostre persone e in ultimo 11 giocatori… solo una parola: anDiamo!!! Anche se i battiti sono già alterati e il sangue sta già scorrendo nelle vene, siamo sereni anche stavolta, perché ci fidiamo di voi Ragazzi.

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni…

Sarà bellissimo… Vi aspettiamo tutti, ma proprio tutti eh!”

La squadra è al completo, con tutti i convocati del match che desiderano dare il loro aiuto ai compagni: