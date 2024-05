I convocati del Milan per l'amichevole contro la Roma in Australia

Il campionato di Serie A 2023/24 è appena finito, ma non sono terminati gli impegni del Milan, che scenderà in campo in Australia per disputare un’amichevole contro la Roma.

La gara sarò a Perth, fischio d'inizio venerdì 31 maggio alle 13.00 italiane (le 19.00 locali) all'Optus Stadium.

Questo l'elenco dei giocatori rossoneri convocati:

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.

Allenatore: Daniele Bonera