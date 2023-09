I convocati della Pro Sesto per il match contro l'Alessandria

Per la gara tra Pro Sesto e Alessandria, valida per la 6a giornata del campionato Serie C Now, in programma oggi, venerdì 29 settembre (ore 20:30) allo Stadio Moccagatta di Alessandria, mister Parravicini, indisponibili Brignoli, Bruschi, Caverzasi e Petrungaro e squalificato Gattoni, ha convocato 22 giocatori:

Portieri: Botti, Del Frate, Formosa

Difensori: D’Alessio, Giorgeschi, Marchisano, Iotti, Mapelli, Marianucci, Maurizii, Toninelli

Centrocampisti: Bussaglia, Ferro, Palazzi, Sala, Santarpia

Attaccanti: Arras, Barranca, Basili, Florio, Petrelli, Sereni

(Comunicato Pro Sesto)