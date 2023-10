I convocati della Pro Sesto per il match contro il Novara

Per la gara contro tra Pro Sesto e Novara, valida per la 7a giornata del campionato Serie C Now, in programma oggi, sabato 7 ottobre (ore 16:15) allo Stadio Breda, mister Parravicini, indisponibili Brignoli, Caverzasi, Florio e Marchisano ha convocato 23 giocatori. Torna tra i disponibili Nicolò Bruschi, alla prima panchina stagionale dopo l’infortunio rimediato nel febbraio 2023 contro la Juventus Next Gen.

Ecco la lista completa:

Portieri: Botti, Del Frate, Formosa

Difensori: D’Alessio, Giorgeschi, Iotti, Mapelli, Marianucci, Maurizii, Toninelli

Centrocampisti: Bussaglia, Ferro, Gattoni, Palazzi, Sala, Santarpia

Attaccanti: Arras, Barranca, Basili, Bruschi, Petrelli, Petrungaro, Sereni

(Comunicato Pro Sesto)