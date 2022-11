I convocati della Pro Sesto per il match contro il Padova

Per la gara contro il Padova, valida per la 13a giornata di Serie C in programma oggi, sabato 12 novembre (ore 14:30) allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni mister Andreoletti, indisponibili Caverzasi, Ferrero, Radaelli, Santarelli, Suagher, Vaglica e squalificato Moreo, ha convocato 20 giocatori.