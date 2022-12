I convocati della Pro Sesto per il match contro il Piacenza

Per la gara contro il Piacenza, valida per la 17a giornata di Serie C in programma oggi, domenica 4 dicembre (ore 14:30) allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, mister Andreoletti, indisponibili Caverzasi, Corradi, Suagher, Vaglica ha convocato 23 giocatori.

Ecco la lista completa:

Portieri: Botti, Del Frate, Santarelli

Difensori: Della Giovanna, Giubilato, Marzupio, Maurizii, Moretti, Radaelli, Toninelli

Centrocampisti: Boscolo Chio, Capelli, Ferrero, Gattoni, Marchesi, Sala, Wieser

Attaccanti: Bianco, Bruschi, Capogna, D’Amico, Gerbi, Moreo