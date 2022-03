I convocati della Pro Sesto per la gara contro l'Albinoleffe

Per la gara contro l’Albinoleffe, valida per la 34a giornata di Serie C in programma domani (ore 14:30) all’Albinoleffe Stadium di Zanica (BG), sono stati convocati 23 giocatori della Pro Sesto: dalla lista sono esclusi gli indisponibili Adamoli, Caverzasi, Della Giovanna e Marchesi.

Ecco la lista completa:

Portieri: Bagheria, Del Frate

Difensori: Giubilato, Lucarelli, Maldini, Marzupio, Mazzarani, Pecorini, Toninelli

Centrocampisti: Bezziccheri, Brentan, Capelli, Cerretelli, Gattoni, Ghezzi, Gualdi, Sala

Attaccanti: Capogna, De Sena, Ferrero, Grandi, Marilungo, Scapuzzi