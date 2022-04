I convocati della Pro Sesto per la gara contro il Lecco

Per la gara contro tra Pro Sesto e Lecco, valida per la 38a e ultima giornata della Regular Season del campionato di Serie C, in programma domani al “Breda” alle ore 14.30, mister Pasca ha convocato 21 giocatori. Ghezzi torna nella lista dei disponibili, mentre restano esclusi Capogna, Caverzasi, Del Frate, Ferrero, Della Giovanna, Marchesi e Sala.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Bagheria, Fasolini

Difensori: Adamoli, Giubilato, Lucarelli, Maldini, Marzupio, Mazzarani, Pecorini, Toninelli

Centrocampisti: Bezziccheri, Brentan, Capelli, Cerretelli, Gattoni, Ghezzi, Gualdi

Attaccanti: De Sena, Grandi, Marilungo, Scapuzzi