I convocati della Pro Sesto per il match contro il Südtirol 

Per la gara della Pro Sesto contro la capolista Südtirol valida per la 32a giornata di Serie C in programma domani (ore 18:00) allo stadio “Druso” di Bolzano, Mister Pasca ha convocato 20 giocatori: dalla lista sono esclusi gli squalificati Gattoni, Ghezzi e Maldini, oltre agli indisponibili Adamoli, Caverzasi, Marchesi e Marilungo.

Prima convocazione per il centrocampista classe ‘98 Daniel Bezziccheri che da qualche settimana si è unito alla squadra.

Ecco la lista completa:

Portieri: Bagheria, Del Frate

Difensori: Della Giovanna, Giubilato, Lucarelli, Marzupio, Mazzarani, Pecorini, Toninelli

Centrocampisti: Bezziccheri, Brentan, Capelli, Cerretelli, Gualdi, Sala

Attaccanti: Capogna, De Sena, Ferrero, Grandi, Scapuzzi