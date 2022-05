La Coppa Campioni d'Italia sarà visibile al Museo Mondo Milan fino al 30 maggio

Dopo esser stati al fianco della squadra in tutte le tappe che hanno condotto l'AC Milan alla conquista del 19esimo scudetto della propria storia, i tifosi rossoneri si sono riversati nelle piazze e per le strade e le hanno vestite dei nostri colori per celebrare un successo atteso per undici anni.

Per esprimere tutta la propria gratitudine per il supporto e la passione dimostrati nel corso di questa incredibile stagione, il Club invita i propri fan a proseguire la festa Scudetto sia nei propri spazi fisici che in quelli digitali.

Presso il Museo Mondo Milan, nella sede di Casa Milan, fino a lunedì 30 maggio, i tifosi rossoneri potranno infatti ammirare dal vivo la Coppa Campioni d'Italia alzata al cielo da capitan Alessio Romagnoli al Mapei Stadium e portata in trionfo dai calciatori durante i successivi festeggiamenti per le vie di Milano. A partire dalla prossima settimana e per tutto il mese di giugno, il museo aumenterà inoltre i propri giorni di apertura al pubblico, accogliendo tifosi e appassionati dal venerdì al lunedì, con ingresso consentito fino alle ore 18.00.