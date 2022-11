Coppa Italia Serie D | L'Arconatese schianta la Caronnese 3 a 0

Avanza anche in Coppa Italia, approdando ai sedicesimi di finale, l’Arconatese che regola al Battaglia per 3 a 0 la Caronnese. Prossimo avversario la Giana Erminio il 7 dicembre.

Una prestazione spettacolare degli Oroblù dopo lo show di Varese, quella di oggi pomeriggio. Vola sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Mister Giovanni Livieri che inizialmente controlla il buon approccio ospite per poi piazzare tre gol d’autore, con Ferrandino sugli scudi ancora una volta, non solo per il gol ma anche per le giocate da talento puro.

Domenica arriva il Brusaporto ed è giusto far rifiatare i ragazzi, chi entra in campo non delude le aspettative perché all’Arconatese si lavora in settimana per farsi trovare tutti pronti e il Mister riceve le risposte che si aspettava. Dopo una serie di calci d’angolo ospiti a sbloccare il risultato al 26’ del primo tempo ci pensa il grande sinistro dalla distanza di Siano che va ad infilarsi nel sette.

Nel secondo tempo l’Arconatese controlla il risultato e rimpingua il bottino di reti. Al 21’ si concretizza uno schema da serie A. Colnago fa il regista pescando Ferrandino, il cui stop e da manuale e non di meno il sinistro che scaglia alle spalle del portiere avversario. L’Arconatese però è insaziabile, si continua a giocare per divertirsi e divertire. Così arriva anche il gol di Silvestro poco prima della mezzora, con un altro sinistro chirurgico da dentro l’area. Non è finita perché la Caronnese onora la gara fino in fondo ma non riesce a segnare il gol della bandiera.

Al 44’ Colnago è bravo a parare il rigore a Motta, cosa che si aggiunge ad un’altra serie di interventi e poi prima del triplice fischio Cattaneo con un tiro a giro prende il palo.

(Comunicato Stampa Arconatese)