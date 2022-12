Coppa Italia Dilettanti: il Casteggio accede alle semifinali

Il Casteggio, prima nel girone F di Promozione, ha conquistato le semifinali di Coppa Italia vincendo per 1 a 0 contro il Tribiano, formazione iscritta al girone E di Promozione. Nonostante l’uomo in meno, la formazione gialloblù supera il turno grazie al gol di Migliavacca a sei minuti dal termine. Il Casteggio chiude al meglio il 2022 da capolista del proprio girone e con in tasca le semifinale di coppa.

Fonte immagine: pagina facebook Casteggio 1898.