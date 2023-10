Coppa Italia Femminile | Festa grande in casa Milan: il Verona è battuto 2 a 7

Grande esordio in Coppa Italia della squadra femminile del Milan contro l’Hellas Verona, al Sinergy Stadium. Le rossonere si sono imposte con un convincente 2 a 7, voltando subito pagina dopo la sconfitta patita contro la Juventus in campionato.

In particolare, Christy Grimshaw si è distinta, siglando una tripletta con la fascia di capitano al braccio. Le buone notizie non finiscono qui: il mister può ora contare sul ritorno in campo di Julie Piga, che aveva saltato le prime uscite ufficiali, e sulla promettente Giorgia Arrigoni, classe 2004.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-MILAN 2-7

HELLAS VERONA (4-3-3): Valzolgher; Bursi (1'st Requrez), Zanni, Dallagiacoma(1'st Rognoni), Capucci; Sardu (1'st Mancuso), Ledri, Lotti (20'st Mariani); Anghileri, Pasini (1'st Bison), Kiamou. A disp.: Shore, Meneghini; Corsi, Datres. All.: Pachera.

MILAN (4-3-3): Copetti; Árnadóttir, Piga, Swaby (1'st Fusetti), Thrige; Grimshaw, Mascarello (33'st Arrigoni), Adami (25'st Dubcová); Laurent (25'st Stašková), Dompig (31'st Jonušait?), Marinelli. A disposizione: Giuliani; Bergamaschi, Guagni, Mikulica. All.: Cordone.

Arbitro: Muccignato di Pordenone.

Gol: 17' Grimshaw (M), 25' Grimshaw (M), 27' Pasini (HV), 43' rig. Laurent (M), 2'st Fusetti (M), 4'st Ledri (HV), 7'st Grimshaw (M), 18'st Laurent (M), 42'st Jonušait? (M).