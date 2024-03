Coppa Italia Femminile | Video Gol Roma-Milan 5-2

Dopo la sconfitta per 0 a 2 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, il Milan Women affronta la Roma in un match molto difficile, con l’obiettivo di ribaltare il risultato e approdare nella finale della competizione.

La prima frazione non va come sperato e si chiude nuovamente con il vantaggio delle padrone di casa per 2 a 0 con le reti di Haavi e Di Guglielmo.

Nella ripresa le giallorosse segnano altri tre gol con Giugliano, Viens e Feiersinger mentre le rossonere accorciano le distanze con Ijeh e con un autogol di Korpela.

La Roma affronterà in finale la Fiorentina.

A breve gli highlights del match.