Coppa Italia Serie D | La Giana batte il Crema e vola in semifinale

Nei quarti di finale di Coppa Italia Serie D, giocati oggi al Voltini di Crema, la Giana si regala la semifinale battendo in rimonta i padroni di casa con una doppietta di Fumagalli.

Coppa Italia all’insegna dei giovani tra le fila della Giana, con mister Chiappella che schiera D’Aniello tra i pali, con Caferri, Minotti, Piazza e Brioschi in difesa; Gaye e Pinto a centrocampo; Ballabio, sulla trequarti, affiancato da Gorghelli e Fumagalli, mentre Parietti, all’esordio in prima squadra, schierato come prima punta. Si parte e al 6’ c’è la prima incursione del Crema con l’ex di giornata, Recino, che trova lo spazio per andare alla conclusione sul primo palo, deviata in angolo. Al 9’ è Brioschi ad agganciare un cross dalla destra di Caferri e a concludere a botta sicura verso la porta, ma la palla sbatte sulla schiena di un difensore di casa e va in angolo.

Al 10’ arriva però il gol del Crema, con una ripartenza di Recino che si fa tutto il campo, arriva al limite dell’area e tira in porta, battendo D’Aniello. La Giana reagisce e al 16’ guadagna un rigore per l’atterramento di Fumagalli in area: è lo stesso Fumagalli a presentarsi dal dischetto, ma il suo tiro finisce a fil di palo, fuori.

Al 23’ però Fumagalli si fa perdonare andando a segnare il gol del pareggio, dopo aver agganciato un perfetto cross dalla destra di Gorghelli, ribattuto da un difensore e depositato in rete con un tap in dal numero 9 biancazzurro: è la seconda rete in Coppa Italia per Fumagalli.

Al 31’ dopo un’azione insistita della Giana, Pinto da fuori area prova la conclusione diretta in porta, che va di poco oltre la traversa, in angolo: il cross dalla bandierina arriva sulla testa di Piazza, che schiaccia in rete: l’arbitro assegna il gol, ma poi annulla per un fallo in attacco segnalato dal guardialinee. Al 42’ punizione per il Crema dal lato corto di sinistra dell’area di rigore: Madiotto calcia in area, dove D’Aniello salta e allontana con una mano.

Dopo l’intervallo mister Chiappella fa uscire Minotti ed entrare Colombara. Si riparte e al 5’ un errore di disimpegno porta Gallo ad aggancia un passaggio dalla destra, ma dal dischetto calcia alto. Al 9’ Ballabio con un diagonale dal limite conclude con un tiro ad incrociare che sfiora il palo ed esce. Al 10’ ecco però il raddoppio della Giana con la doppietta di Fumagalli, che su suggerimento di Ballabio, che aveva appena recuperato palla, deposita in rete. All’11’ mister Aragolaza effettua un triplice cambio: entra Lovaglio per Madiotto, Nesci per Gallo e Ricozzi per De Milato.

Al 12’ mister Chiappella sostituisce Parietti con Perna. Al 13’ Lovaglio avanza in area e va alla conclusione, ma D’Aniello con un grande intervento respinge il pallone. Al 14’ cambio per la Giana: Marotta per Gaye. Al 22’ mister Chiappella fa entrare Lamesta per Fumagalli, mentre per il Crema entra Tosi al posto di Spaneshi.

Al 23’ entra Groppelli per Grassi tra le fila del Crema. Al 25’ La Giana avanza, Lamesta passa a Marotta al centro, che prova la conclusione centrale, fuori a fil di palo. Al 31’ Lovaglio batte una punizione veloce dai 30 metri che va a sfiorare l’incrocio dei pali. Al 33’ cambio per la Giana, con Previtali che rileva Caferri. Al 41’ Giana vicina al tris con Perna, che dopo un passaggio di Ballabio, conclude in diagonale ma la palla dà solo l’illusione del gol, uscendo di pochi centimetri oltre il secondo palo.

(Comunicato Giana Erminio)

CREMA-GIANA ERMINIO 1-2

Crema (4-3-1-2): Peschieri, Spaneshi (Tosi 22’ st), Grassi (Groppelli 23’ st), De Milato (Ricozzi 11’ st), Bajic, Brero, Bignami, Melchiori, Recino, Madiotto (Lovaglio 11’ st), Gallo (Nesci 11’ st). A disp: Aiolfi, Georgiev, Meleqi. Allenatore: Gustavo Aragolaza

Giana Erminio (3-2-3-1): D’Aniello, Piazza, Gaye (Marotta 14’ st), Pinto, Fumagalli (Lamesta 22’ st), Ballabio, Brioschi, Caferri (Previtali 33’ st), Minotti (Colombara 1’ st), Gorghelli, Parietti (Perna 12’ st). A disp: Pirola, Bassani, Tasca, Osagie. Allenatore: Andrea Chiappella.

Direttore di gara: Andrea Palmieri di Brindisi. Assistenti: Federico Maria Pastore di Collegno e Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara

Marcatori: Recino 10’ pt, Fumagalli 21’ pt e 10’ st

Recupero: 0’ pt, 3’ st

Angoli: 6-5

Ammoniti: Gaye 26’ pt, Melchiori 33’ st

Espulsi: nessuno