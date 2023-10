Coppa Italia | La Giana Erminio batte la Pro Sesto e stacca il pass per il turno successivo

Il 1° turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, disputato questa sera al Breda di Sesto San Giovanni, ha visto la Giana staccare il pass per il turno successivo con un netto 3-1, maturato tutto nel primo tempo.

Per la Coppa Italia, mister Chiappella chiama Pirola a difesa dei pali, mentre la linea di retroguardia vede l’esordio di Corno, neo tesserato in questa stagione sportiva, insieme a Piazza in posizione centrale e Previtali a sinistra; Pinto in cabina di regia, affiancato da Ballabio e Lamesta, con Caferri sull’out di destra e Messaggi su quello di sinistra; in attacco l’inedita coppia Barzotti-Verde.

Si parte e al 1’ la Giana conquista un corner: dalla bandierina Lamesta calcia in area, la difesa respinge e innesca la ripartenza della Pro Sesto: palla a Basili che avanza da solo fino al limite dell’area, ma Pirola con un’uscita coraggiosa gli sradica la palla dai piedi. Al 3’ punizione dal limite, per i padroni di casa sulla linea corta dell’area di sinistra, ma Petrelli calcia sulla barriera.

All’11’ gol della Giana con Barzotti: Pinto vince un contrasto a centrocampo e serve Messaggi sulla sinistra, il quale avanza e crossa in mezzo per il numero 30 biancazzurro, che non sbaglia e di piatto appoggia in rete il suo primo gol in una gara ufficiale in maglia biancazzurra. Al 18’ angolo per la Pro Sesto, cross in area dove si crea una mischia e Mapelli finisce a terra: per l’arbitro è rigore; dal dischetto Petrungaro non sbaglia, nonostante Pirola intuisca la traiettoria, il pallone rimbalza e passa sotto di lui.

Al 34’ Messaggi si accentra e va alla conclusione, deviata in angolo sull’esterno della rete; dalla bandierina Pinto calcia in area, ma Botti con un pugno devia in un altro corner. Questa volta è Lamesta a calciare lungo, Barzotti aggancia e calcia sul palo, mentre Verde ribatte in rete per il vantaggio, segnando la sua seconda rete stagionale. Al 45’ Messaggi segna il tris, accentrandosi dalla sinistra e concludendo con un diagonale che si infila all’angolino: è il primo gol stagionale per lui.

Alla ripresa mister Chiappella inserisce Minotti al posto di Previtali, mentre mister Parravicini fa entrare Santarpia al posto di Gattoni e Palazzi per Petrelli. Si riprende e dopo i primi minuti di palleggio, al 12’ c’è una bella occasione per la Pro Sesto: Marchisano mette in mezzo, Pirola la devia, Basili riaggancia e prova a ribattere, ma un difensore della Giana davanti alla linea salva la porta; Santarpia riprova a concludere ma trova ancora la ribattuta della retroguardia biancazzurra.

Al 14’ Giana in avanti con Ballabio che serve Verde, il quale conclude sfiorando l’incrocio dei pali. Al 17’ doppio cambio per la Giana: Marotta per Pinto e Fall per Verde. Al 20’ per la Pro Sesto Arras rileva Petrungaro. Al 22’ Marotta dalla sinistra serve Fall, che da dentro l’area piccola conclude sull’esterno della rete, a fil di palo.

Al 24’ dopo un’azione insistita della Giana, Ballabio dal limite prova la conclusione di potenza, che però Botti blocca tra le mani. Un minuto più tardi è Messaggi che dalla sinistra con un tiro cross conclude fuori di poco. Al 26’ Groppelli rileva Corno, tra le fila della Giana, mentre per la Pro Sesto esce Marchisano per Maurizi. Al 33’ mister Chiappella fa esordire il classe 2005 Gotti, che prende il posto di Ballabio. Al 44’ rosso diretto a Basili, per fallo su Minotti al limite dell’area della Giana. Al 48’ azione solitaria di Fall, che scende sulla fascia destra, si accentra e va alla conclusione, che Botti con un colpo di reni alza sopra la traversa.

(Comunicato Giana Erminio)

PRO SESTO-GIANA ERMINIO 1-3

Pro Sesto (3-4-1-2): Botti, Gattoni (Santarpia 1’ st), Basili, Petrelli (Palazzi 1’ st), Petrungaro (Arras 20’ st), D’Alessio, Mapelli, Ferro, Marchisano (Maurizi 26’ st), Iotti, Giorgeschi. A disp: Del Frate, Formosa, Marianucci, Brezza, Nucifero, Florio. Allenatore: Francesco Parravicini

Giana Erminio (3-5-2): Pirola, Previtali (Minotti 1’ st), Piazza, Corno (Groppelli 26’ st), Caferri, Lamesta, Pinto (Marotta 17’ st), Ballabio (Gotti 33’ st), Messaggi, Barzotti, Verde (Fall 17’ st). A disp: Magni, Zacchi, Ferrante, Fumagalli, Perna, Francolini, Franzoni. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro. Assistenti: Nidaa Hader di Ravenna e Manfredi Scribani di Agrigento. Quarto ufficiale: Lorenzo Garbo di Monza

Marcatori: Barzotti (G) 11’ pt, Petrungaro (P) rig. 19’ pt, Verde (G) 35’ pt, Messaggi (G) 45’ pt

Recupero: 3’ pt, 4’ st

Angoli: 3-7

Ammoniti: Petrungaro 23’ pt, Corno 15’ st, Palazzi 38’ st, Fall 39’ st, Minotti 44’ st

Espulsi: Basili 44’ st