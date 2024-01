Coppa Italia | Video Gol Milan-Atalanta 1-2, highlights e sintesi

Dopo la vittoria contro l'Empoli il Milan conferma l'ottimo stato di forma, nonostante le molte assenze e sembra essere pronto per affrontare l'Atalanta nei quarti di Coppa Italia.

Prima occasione per i rossoneri al 19' con Musah, che calcia forte su scarico di Pulisic, Carnesecchi dice no.



De Ketelaere al 30' va via sulla sinistra, mette per Holm che di testa mette fuori.



Occasione colossale pochi minuti dopo per lo stesso giocatore di proprietà del Milan, che da due passi spreca di testa. Protesta ospite per un possibile rigore, espulso Gasperini per proteste.



Il vantaggio dei ragazzi di Pioli arriva al 44' quando Leao serve theo e si butta in mezzo, l'ex Real gliela restituisce e il portoghese col piattone batte Carnesecchi.



Passano 30 secondi e i Bergamaschi colgono alla sprovvista i rossoneri e trovano il pari: Holm serve Koopmeiners dentro l'area, che col piatto batte maignan.



56' Jimenez entra in scivolata su Miranchuk calcio di rigore. Proteste rossonere perché il difensore tocca nettamente il pallone e mai il giocatore. Dal dischetto va Koopmeiners, che non sbaglia.



Al 70' da Pulisic ci prova da fuori ma Carnesecchi mette in calcio d'angolo.

Nel finale il Milan protesta per un fallo di mano di Holm, Di Bello non viene richiamato dal VAR.

A breve gli highlights del matcg.