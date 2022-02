Coppa Italia, il Milan fa poker contro la Lazio e approda alle semifinali

Squadra in casa

Il Milan non si ferma più, dopo la vittoria nel derby, arriva la vittoria in scioltezza in Coppa Italia contro la Lazio, che gli permette di approdare alle semifinali dove affronterà nuovamente l’Inter.

Succede quasi tutto nel primo tempo, prima ci pensa Leao a portare avanti i suoi dopo un lancio bellissimo di capitan Romagnoli. Successivamente a fine primo tempo, ancora il portoghese semina la difesa e mette in mezzo per Giroud che non sbaglia.

Passano pochi minuti, Theo sgasa sulla sinistra e mette in mezzo dove ancora l’ex Chelsea batte Reina.

Nei secondi 45’ i rossoneri amministrano la gara e verso fine gara fanno poker sugli sviluppi di una punizione con Kessié.

Lazio in questa gara non pervenuta, con mister Sarri che oltre al danno subisce pure la beffa con l'nfortunio di Immobile da valutare nelle prossime ore.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria (32' st Tomori), Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali (1' st Bennacer) Kessie; Messias (16' st Saelemaekers), Díaz, Leao (32' st Maldini); Giroud (16' st Rebic). A disp.: Mirante, Tatarusanu; Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Castillejo, Krunic. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3) - Reina; Hysaj (16' st Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (6' st Leiva), Basic (6' st Luis Alberto); F. Anderson (6' st Pedro), Immobile (23' st Moro), Zaccagni. A disp.: Adamonis, Strakosha; Floriani, Kamenovic, Radu; A. Anderson; Cabral, Romero. All.: Sarri.