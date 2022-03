Coppa Italia, Inter-Milan si giocherà martedì 19 aprile

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan si disputerà martedì 19 aprile alle 21 a San Siro.

Si parte dallo 0-0 dell'andata e, per l'ultima volta prima dell'introduzione del nuovo regolamento, sarà ancora valida la regola dei gol in trasferta: la squadra di Simone Inzaghi quindi accederà alla finale di Coppa solo con una vittoria. In caso di pareggio per 0-0 al 90' si disputeranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore.