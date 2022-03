Coppa Italia, la diretta di Milan-Inter

Squadra in casa

È la notte del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, un match sentitissimo, che può dare grande slancio nella corsa al titolo.

Partono forte i padroni di casa che dominano il primo tempo, creando tantissime occasioni.

All’11 doppia occasione Milan: Brozovic sbaglia il retropassaggio regalando palla a Saelemaekers che tira ma troppo debolmente trovando la risposta di Handanovic. Subito dopo arriva Theo Hernandez che converge verso il centro ma non inquadra la porta.

L'Inter prova a rispondere con un tentativo di Dzeko al 20' ma Maignan è attento sul tiro dell'attaccante.

Minuto 39’, i rossoneri trovano un bello spunto sull’esterno destro, la palla arriva a Krunic ma Skriniar devia il tiro.

Da segnalare al 26’ l’infortunio di Romagnoli che probabilmente non ci sarà contro il Napoli.

Il secondo tempo riparte come il primo, con Leao che calcio a giro sul secondo palo, miracoloso Handanovic che respinge su Perisic.

Al 47' episodio da segnalare: cross in mezzo per Giroud che viene abbracciato da Skriniar che lo butta giù, Mariani decide di non fischiare.

I neroazzurri provano a ripartire e cercano di sfruttare un errore difensivo di Kalulu, Maignan anticipa Lautaro, e si becca una "tacchettata" sui guantoni: ammonito l'argentino.

Minuto 62', bella azione personale di Leao, la palla arriva a Florenzi che calcia centrale, parata facile per l'estremo difensore.

I ragazzi di Inzaghi piano piano avanzano e cominciano a collezionare calci d'angoli battuti dal turco Calhanoglu.

Occasione Inter al 75', Dumfries mette in mezzo un pallone insidiosissimo ma Kalulu anticipa sul secondo palo Dzeko e calcia via il pallone.

Minuto 87', da segnalare l'esordio di Robin Gosens, esterno arrivato nella sessione di gennaio dall'Atalanta.

Finisce 0 a 0 a San Siro il match d'andata delle semifinali di Coppa Italia.