Coppa Italia. Milan-Genoa, la diretta del match

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

Nella bella cornice di pubblico presente a San Siro si svolge il match di Coppa Italia tra Milan e Genoa, valida per gli ottavi di finale.

Partono male i rossoneri che prendono sottogamba la gara e al 18’ vanno in svantaggio: corner di Portanova e colpo di testa vincente del migliore in campo Ostigard, che non dà scampo a Maignan.

Minuto 26', uscita a vuoto di Maignan su corner, colpo di testa di Yeboah che manda il pallone sopra la traversa.

I ragazzi di Pioli non riescono a reagire e completano un primo tempo senza particolari squilli salvo rientrare con grande foga agonistica nei secondi 45’.

Al 57' sponda di Giroud per Gabbia, che calcia ma trova una deviazione che gli impedisce di segnare.

Dopo tante occasioni arriva il pareggio del Milan al 74’, Theo Hernandez mette al centro e Giroud svetta di testa siglando un goal capolavoro.

La gara prosegue e nessuna delle due squadre riesce a prevalere, si va ai suplementari.

Minuto 93', Leao dribbla e tenta il tiro in mezzo alle gambe del difensore, miracolo di Semper, che smanaccia in angolo.

I rossoneri continuano a macinare gioco e al 95' Tonali calcia da fuori sfiorando l'incrocio dei pali.

Ancora Milan al 99', imbucata di Diaz che serve il solito Theo che calcia sopra la traversa cercando di ripetersi dopo la doppietta di Venezia.

Arriva come in ogni partita il momento di Leao, entrato in maniera decisiva, che porta avanti i suoi con un cross pallonetto al 102', che s'insacca imparabilmente sotto l'incrocio.

Minuto 110', occasione da goal per il Genoa, tiro di Ghiglione ma niente da fare, Maignan c'è.

Il Milan fa 3 a 1, Theo al 113' scappa sulla sinistra e serve Saelemakers che stavolta non può sbagliare e dà un senso ad una gara non positiva per il belga.

C'è spazio anche per l'esordio di Roback, svedese classe 2003, pupillo di Zlatan Ibrahimovic.

Finisce 3 a 1, i rossoneri volano ai quarti di finale di Coppa Italia.