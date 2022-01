Coppa Italia, il Milan Women cala il poker contro la Sampdoria

A distanza di pochi giorni dall'ultimo confronto, Milan e Sampdoria femminile si ritrovano sul campo, questa volta in terra genovese, e le ragazze di Ganz calano un altro poker: è stata questa la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia.

Partita mai in discussione, nonostante il momentaneo pareggio su rigore della blucerchiata Rincón, all’12’.

Il Milan segna due reti per tempo: nel primo si mettono in evidenza le ultime arrivate, Guagni e Piemonte, mentre nella ripresa si registra il rigore di Thomas e, in pieno recupero, l’incornata di testa di Grimshaw.

Impossibile non evidenziare la prestazione di Sara Thrige, autrice di tre assist.

La chiusura del cerchio in Coppa ci sarà tra due settimane, ma il largo vantaggio accumulato non dovrebbe presentare sorprese.

Estrapoliamo il pensiero dell’allenatore rossonero al temine della partita:

“Da parte nostra c'è stata un'ennesima prova di forza, il campo era difficile, ci ho passato l'infanzia e lo conosco bene, e in più abbiamo affrontato un avversario di rispetto, che sta facendo un campionato straordinario. Sono felice per i gol, la determinazione, la voglia e l'unione che si vede in campo: se ci si aiuta tutto diventa più facile, lo abbiamo dimostrato. Da parte della squadra, al netto dei singoli, ho visto grande disponibilità. Ora comunque testa al campionato, e alla Lazio che ci attende prima della sosta".

IL TABELLINO

SAMPDORIA-MILAN 1-4

Goal: 5' Guagni (M), 12' rig. Rincón (S), 33' Piemonte (M), 17' st rig. Thomas (M), 47' st Grimshaw (M)

SAMPDORIA: Soggiu; Rizza (27' st Bursi), Pisani, Spinelli, Boglioni (17' st Wagner); Fallico, Giordano, Rincón (27' st Seghir); Helmwall, Martinovic (36' st Bargi), Battelani (1' st Martínez).

A disp.: Brunelli; Auvinen, Tarenzi, Gardel.

All.: Cincotta.

MILAN: Babb; Codina, Agard, Fusetti; Guagni (19' st Longo), Adami (26' st Jane), Grimshaw, Thrige; Thomas, Piemonte (32' st Stapelfeldt), Bergamaschi.

A disp.: Fedele, Giuliani; Kirschstein, Tucceri Cimini; Cortesi, Miotto.

All.: Ganz.

Arbitro: Gemelli di Messina

Ammonite: 11' Fusetti (M), 26' Pisani (S), 44' Grimshaw (M).