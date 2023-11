Coppa Italia Primavera, il Milan accede agli ottavi

Dopo la vittoria in campionato di pochi giorni fa, il Milan si ripete in Coppa Italia superando ancora la Sampdoria con il punteggio di 3-2 conquistando il pass per gli ottavi di finali dove ad attendere c’è l’Empoli.

La partita inizia a ritmi blandi, ma al quarto d’ora la Sampdoria passa in vantaggio alla prima occasione grazie a un rasoterra di Conti che batte Raveyre.

Il Milan non resta a guardare, alza i giri del motori e affida la risposta a Traorè che servito da Sala, calcia e va a segno, ma in posizione di fuorigioco. I rossoneri insistono e alla mezz’ora trovano il pareggio con Martinazzi abile a battere Scardigno in girata.

Martinazzi è incontenibile e nei minuti successivi ha sui piedi altre due occasioni per segnare, ma in entrambe le occasioni manca la deviazione sotto porta. L’ultima occasione della prima frazione di gioco è dei padroni di casa, ma il diagonale dell’esterno ligure finisce largo senza impensierire Raveyre.

In avvio di ripresa il Milan parte forte e dopo quattro minuti va ancora in gol con Traorè che però si vede sventolare la bandierina del fuorigioco per la seconda volta. Al 55’ la formazione di Abate trema sulla traversa colpita da Ntanda con la palla che rimbalza sulla riga. Lo spavento è però uno stimolo per i rossoneri che al 64’ completano la rimonta: Perrucci si procura un rigore che Traorè s’incarica di calciare battendo Scardigno.

I rossoneri continuano ad attaccare e al 71' allungano le distanze grazie al gran destro a giro dalla distanza di Perrucci.

La partita però non è finita perché la Sampdoria non molla sfiorando il gol nei minuti finali con Djalti e Ntanda. Nel quarto minuto di recupero Leonardi pesca il jolly su calcio di punizione riuscendo ad accorciare le distanze, ma ormai non c’è più tempo per agguantare il pareggio.

La formazione di mister Abate tornerà in campo sabato 4 novembre alle ore 13 per affrontare in trasferta l’Empoli.

IL TABELLINO

SAMPDORIA - MILAN 2-3

SAMPDORIA (4-3-3): Scardigno; Balduzzi, Pellizzaro (46’ Costantino), D'Amore, Porcu; Conti (46’ Alesi), Djalti, Dacourt; Lemina, Polli (68’ Leonardi), Ntanda. A disposizione: Gentile; Georgiadis, Langella, Porzi; Devic, Meloni, Pozzato, Valisena. Allenatore: Sassarini.

MILAN (4-2-1-3): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala (46’ Paloschi), Magni; Victor (84’ Malaspina), Sala; Perrucci (84’ Sia); Traorè, Martinazzi (68’ Perina), Bonomi. A disposizione: Bartoccioni, Colzani; Tezzele; Cappelletti, Vitali; Simmelhack. Allenatore: Abate.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo.

ASSISTENTI: Allocco di Alba-Bra; Peloso di Nichelino.

RETI: 16' Conti, 94’ Leonardi - 31' Martinazzi, 64’ rig. Traorè, 71’ Perrucci.

AMMONITI: Dacourt - Sala.