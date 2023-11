Coppa Italia Primavera, Milan ospite della Sampdoria per i sedicesimi

Squadra in casa

A distanza di pochi giorni dalla sfida in campionato, mercoledì 1 novembre Milan e Sampdoria tornano ad affrontarsi. Stavolta il palcoscenico sarò quello della Coppa Italia, giunta ai sedicesimi di finale. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 14 con l’obiettivo di staccare il pass e qualificarsi al turno successivo dove ad attenderle c’è l’Empoli già qualificato in virtù della miglior piazzamento raggiunto la scorsa stagione.

Tre giorni fa in campionato, ad avere avuto la meglio è stato il Milan con una vittoria conquistata all’ultimo respiro grazie al gol realizzato dal giovane promettente Simmelhack al terzo minuto di recupero.

Nel turno precedente di Coppa Italia, invece, il Milan ha battuto la Virtus Entella con uno straripante 7-0 mentre la Sampdoria ha staccato il pass dopo aver vinto 3-1 contro lo Spezia nel derby ligure.

A dirigere l’incontro, sarà il signor Lorenzo Maccarini della sezione Arezzo. Gli assistenti saranno i signori Roberto Allocco della sezione di Alba-Bra e Diego Peloso della sezione di Nichelino.

Di seguito il programma dei sedicesimi:

MARTEDÌ 31 OTTOBRE

Cagliari - Cremonese 1-2

Cesena - Pisa 3-1

Genoa - Reggiana 0-0 (4-3 d.c.r.)