Coppa Italia. Sensi regala la qualificazione all'Inter nella gara contro l'Empoli

È tempo di Coppa Italia per l’Inter, che affronta un Empoli in grande stato di forma nel terreno sempre più mal ridotto di San Siro.

I neroazzurri vanno avanti al 13’ con Vidal trova Dumfries che a sua volta mette in area, Sanchez di testa non sbaglia, sempre più protagonista nelle ultime giornate.

L’Empoli non si arrende e al 61’ Asslani crossa in mezzo per Bajrami, che controlla e calcia battendo Radu.

Quando la partita sembra ormai chiusa, succede l’imprevedibile: Ranocchia compie una bellissima sforbiciata in area di rigore e batte Furlan.

Si va ai supplementari e i ragazzi di Inzaghi si guadagnano il passaggio del turno grazie alla rete di Sensi, con un diagonale imparabile al 104’.