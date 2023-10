Coppa Italia Serie D | Ufficiali gli abbinamenti dei Sedicesimi di Finale

La Coppa Italia di Serie D entra nel vivo con la fase degli scontri diretti, infatti, gli abbinamenti dei Sedicesimi di Finale sono stati appena svelati.

Tante sfide interessanti, soprattutto per le squadre lombarde, con la Varesina che sfiderà l’Arconatese, la Pro Palazzolo che ospiterà il Real Calepina e la Casatese che si sposterà in Liguria per affrontare il Vado.

Varesina-Arconatese

Pro Palazzolo-Real Calapina

Casatese-Vado

Le gare si disputeranno il prossimo mercoledì 15 novembre, con il calcio d'inizio fissato per le 14.30