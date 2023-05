Coppa Italia | Video Gol Fiorentina-Inter 1-2, highlights e sintesi

Nella finale di Coppa Italia, si affrontano allo stadio Olimpico Fiorentina e Inter, in un match che può valere tantissimo per entrambe le squadre.



Passano solo 3 minuti e i viola passano in vantaggio con Nico Gonzalez che imbeccato da Ikonè infila Handanovic calciando da posizione angolata.



Minuto 29, i nerazzurri continuano ad attaccare una grande giocata di Brozovic libera sulla destra Lautaro Martinez che infila la porta dei ragazzi di Italiano.



L'Inter capisce che il momento è buono e al 37' vanno in vantaggio con Lautaro Martinez che in acrobazia firma il raddoppio, facendo esplodere i tifosi presenti allo stadio.



Nel secondo tempo entrambe le squadre ci provano e vanno vicine al gol rispettivamente con González, Jovic e Lukaku ma il risultato non cambia.

A breve gli highlights del match.