Coppa Italia Femminile | Dopo una partita di grande cuore, il Milan é beffato dalla Roma al minuto 101

Nelle semifinali di Coppa Italia il Milan dopo una partita di cuore e sacrificio viene eliminata dalla Roma al minuto 101.



Nonostante i numerosi attacchi giallorossi, il primo goal del match è rossonero: al 31' sul cross di Guagni, Martina Piemonte è lesta a battere Ceasar.



La Roma ci crede e al 41' trova il pari con Andressa, che si inserisce sul cross di Serturini e batte Babb di testa.



L'episodio che cambia il match arriva al 62': Guagni, in anticipo su Haavi, cade a terra per un grave infortunio, l'avversaria decide di non buttare fuori la palla e va al tiro, Babb respinge e Giacinti insacca.



L'arbitro da 8 minuti di recupero e al 101' arriva la beffa: Losada da due passi mette dentro un cross di Giugliano.





IL TABELLINO



ROMA-MILAN 3-1



ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli (30'st Di Guglielmo), Linari, Wenninger, Minami; Greggi, Giugliano, Andressa (17'st Glionna); Serturini, Giacinti (35'st Losada), Haavi. A disp.: Öhrström; Ciccotti, Cinotti, Kollmats, Kramzar, Landström. All.: Spugna.



MILAN (4-3-3): Babb; Guagni (20'st Árnadóttir), Mesjasz, Nouwen, Thrige; Adami, Grimshaw, Dubcová K.; Bergamaschi, Piemonte, Vigilucci (20'st Thomas). A disp.: Fedele, Giuliani; Carage, Fusetti, Soffia; Mascarello; Dubcová M.. All.: Ganz.



Arbitro: Kumara di Verona.

Gol: 31' Piemonte (M), 41' Andressa (R), 17'st Giacinti (R), 56'st Losada (R).



16'st Adami (M), 38'st Linari (R).24'st Ganz (M)