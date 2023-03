Coppa Italia Femminile | Il Milan vince di misura contro la Roma

Nell'andata di Coppa Italia Femminile, il Milan riesce a battere la Roma con il risultato di 1 a 0, dopo una partita con poche occasioni da goal.



La rete che decide il match è quella di Martina Piemonte al 42', bravissima a saltare più in alto di tutte e a colpire di testa da corner, infilando Ohrstrom.



Nella gara di ritorno, le rossonere dovranno fare del loro meglio per cercare di non subire goal in modo tale da accedere alla finale.







MILAN (4-3-3): Giuliani; Thrige, Mesjasz, Nouwen, Guagni; Adami, K. Dubcova, Grimshaw; Bergamaschi, Piemonte, Vigilucci.

A disposizione: Giuliani, Fusetti, Sevenius, Bahlouli, Carage, Soffia, Fedele, M. Dubcova.

Allenatore Maurizio Ganz



ROMA (3-5-1-1): Ohrstrom; Bartoli, Linari, Minami; Glionna, Greggi, Losada (46′ Wenninger), Giugliano, Haavi (71′ Serturini); Andressa (71′ Kramzar); Giacinti.

A disposizione: Ceasar, Di Guglielmo, Cinotti, Landstrom, Ciccotti, Kollmats.

Allenatore: Alessandro Spugna