Coppa Italia | Video Gol Milan-Cagliari 4-1, highlights e sintesi

Dopo la vittoria non molto convincente contro il Sassuolo, il Milan affronta negli ottavi di Coppa Italia il Cagliari di Mister Ranieri.

I ragazzi di Pioli, dopo un avvio convincente, al 29’ passano in vantaggio: Theo Hernandez lascia partire un cross di sinistro sul secondo palo, che Jovic raccoglie e scarica in porta.

Il Milan continua ad attaccare e al 42’ trova il raddoppio ancora con una super giocata del numero 19 francese, che parte dalla difesa, salta tre uomini e serve un cioccolatino per Jovic, che in spaccata batte un non perfetto Radunovic.

A inizio secondo tempo arriva anche il tris, con il giovanissimo Chaka Traoré, che dopo una mischia in area buca il portiere avversario in caduta.

All'88 il Cagliari accorcia le distanze con Azzi, che calcia dalla distanza e complice una deviazione di Luvumbo Zito, sorprende Mirante.

Nel finale Leao parte sulla sinstra, salta un uomo e batte con un destro a giro Radunovic, sbloccandosi dopo un periodo non molto positivo.

A breve gli highlights del match.