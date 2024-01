Cori razzisti a Maignan: accolto il ricorso dell'Udinese

La vicenda legata agli episodi di discriminazione razziale avvenuti durante la partita Udinese-Milan ha preso una nuova piega con la parziale accettazione del ricorso presentato dall'Udinese. Inizialmente condannata a disputare una partita a porte chiuse, la squadra friulana ha ottenuto un cambiamento nella sentenza da parte della Corte d'Appello della FIGC.

Il 20 gennaio scorso, infatti, durante l'incontro contro il Milan, si erano verificati cori e insulti a sfondo razzista nei confronti del portiere rossonero Maignan. In seguito a questi spiacevoli episodi e alla sentenza, l'Udinese aveva presentato un ricorso.

La Corte d'Appello lo ha parzialmente accolto, modificando la sentenza originaria:

“La Corte Sportiva d'Appello accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nell'obbligo a carico della società Udinese Calcio S.p.A. di disputare 2 (due) gare con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori.”