Fabrizio Corona svela i nomi dei calciatori coinvolti nel caso scommesse: attenzione a due nazionali

Fabrizio Corona ha mantenuto la sua promessa e, attraverso il profilo Instagram di Dillinger News, nuova testata giornalistica gestita da Luca Arnaù con la collaborazione esterna sulle notizie di Fabrizio Corona, ha scosso il mondo del calcio rivelando i nomi di calciatori coinvolti in vicende di scommesse. Con toni audaci, ha dichiarato: "Sono Tonali e Zaniolo". Questo intervento fa seguito alle notizie precedenti sul caso Fagioli e alle indagini avviate sia dalla Procura di Torino che dalla Procura della FIGC.

Corona aveva precedentemente menzionato un calciatore "molto più famoso" di Fagioli, mantenendo il mistero sulla sua identità. Tuttavia, ha sorpreso tutti oggi, rivelando che i calciatori coinvolti sarebbero Sandro Tonali, ex giocatore del Milan attualmente al Newcastle, e Nicolo Zaniolo, ex Roma, ora all'Aston Villa.

Corona dice di aver preso queste informazioni da "fonti certe" e ha sottolineato che fornirà ulteriori prove e documenti, compresi registrazioni audio e nomi, durante la prossima settimana.

Nel frattempo, tramite Instagram fa dichiarazioni molto importanti: "Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina

Attualmente, l'unico calciatore formalmente indagato in relazione a questo scandalo è Fagioli. Le sue dichiarazioni in procura, attraverso i suoi legali, hanno indicato che si è auto-denunciato e si è messo a disposizione degli inquirenti, confermando di aver effettuato le scommesse oggetto di contestazione. Resta da vedere come si svilupperanno ulteriori sviluppi nelle indagini e se le affermazioni di Corona avranno conseguenze legali sui giocatori coinvolti.